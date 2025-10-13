नेताको प्रचार हुने प्रतियोगितामा राज्यको लगानी

हरेक दुई वर्षमा एकपटक आयोजना गरिनुपर्ने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अहिलेसम्म अनिश्चितताको अवस्थामै छ । गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने यो प्रतियोगिता चार पटकसम्म स्थगन भइसकेको छ । तर, अझै पनि आयोजना हुन सकिरहेको छैन । जिम्मा पाएको कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणमा दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ, तर केन्द्र सरकारको उपेक्षाले गर्दा आयोजना अन्योलमा परेको हो । अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षमा गरी करोडौं रुपियाँ विनियोजन गरिए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै स्पष्ट तयारी छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत स्वार्थको सिकार बन्दै गएको छ । सत्ता परिवर्तन, नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकार र प्रतिष्ठा केन्द्रित प्रतिस्पर्धाले गर्दा राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । विडम्बना त के छ भने, यस्ता राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाप्रति राज्य उदासीन छ, तर नेताको नाममा गरिने प्रतियोगिताका लागि भने बजेट खुलेर खर्चिने गरिएको छ । यस्ता प्रतियोगिताहरूमा देखिएको चाकडी प्रवृत्तिले खेलकुदको मौलिक उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिको उदाहरण स्वरूप नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाममा आयोजित “सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता” उल्लेख गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा “केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता” तेस्रो संस्करणसम्म पुगिसकेको छ । यो प्रतियोगिता ओलीको व्यक्तिगत ब्रान्ड निर्माणको माध्यम बनेको देखिन्छ । केही महिनाअघि इटालीका प्रसिद्ध गोलकिपर जियालुजी बुफोनलाई नेपाल ल्याएर प्रचार गरिएको प्रतियोगितामा दर्शकलाई निःशुल्क टिकट वितरण गरिएको थियो । तर, क्षमताभन्दा बढी टिकट बाँडिएकाले हजारौँ दर्शक गेटमै रोकिए । असन्तुष्टि जनाउने केही दर्शकमाथि त आयोजक कार्यकर्ताले हातपातसम्म गरेका थिए ।
सोही प्रतियोगितामा पुरस्कार वितरणमै २४ लाखरुपियाँखर्च भएको थियो भने उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकलसम्म दिइएको थियो । कुल खर्च ६ देखि ८ करोड रुपियाँ अनुमान गरिए पनि खर्च र स्रोत पारदर्शी छैन । त्यस्तै, मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीको संयोजनमा पोखरामा ओली कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता पनि आयोजना हुँदै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीले १६ भन्दा बढी खेल प्रतियोगिता गरिरहेको छ ।
त्यस्तो प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले पनि सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकका नेता मोहनबहादुर बस्नेतको पहलमा सम्पन्न भएको सो प्रतियोगितामा करिब १ करोड ४० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको थियो । संकटा क्लबले २६ लाख रुपियाँ र उपविजेता टिमले १३ लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि लाखौँ रुपियाँ पुरस्कार दिइएको थियो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्र पनि यो प्रतिस्पर्धामा पछि परेको छैन । पार्टी निकट अखिल नेपाल खेलकुद महासंघले जेठ २७ देखि ३१ सम्म पोखरामा “प्रचण्ड कप महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता” आयोजना ग¥यो । सो प्रतियोगिता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ द्वारा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको सम्झनामा आयोजना गरिएको बताइएको छ, जसमा ६० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिएको थियो ।
दक्षिण एसियामा नेताको नाममा हुने खेलकुद प्रतियोगिता सामान्य भए पनि नेपालमा यो प्रवृत्तिले अझै विकृत रूप लिइरहेको छ । भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि यस्ता प्रतियोगिता देखिन्छन् । तर, नेपालमा भने जीवित नेताका नाममा दर्जनौँ प्रतियोगिता सञ्चालनमा छन्, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सहाना प्रधान, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रकाश दाहालजस्ता नेताहरूको नाममा पनि नियमित प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ ।
यी प्रतियोगितामा राज्यको लगानी पनि समावेश भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा यस्ता प्रतियोगिताका लागि करोडौँ रुपियाँ बजेट छुट्याइन्छ । केही समयअघि प्रतिरोध पनि देखिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा पूर्व खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले केही नेताका नाममा छुट्याइएको बजेट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, एमालेको दवाबमा उनले मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीलाई दुई करोड रुपियाँ निकासा गर्न बाध्य भए । यसले प्रष्ट पार्छ, यस्तो लगानी खेलकुदको वास्तविक हितका लागि भन्दा राजनीतिक दवाबमा आधारित हुन्छ ।
यी प्रतियोगिताहरू प्रायः सम्बन्धित खेल संघहरूबाट मान्यता नपाएको हकमा समेत गरिन्छ । जसको परिणामस्वरूप प्रतियोगितामा सहभागी क्लब वा खेलाडीहरूलाई दीर्घकालीन अवसर मिल्दैन । खेलाडीहरूको विकास र भविष्य निर्माणमा कुनै सुनिश्चिता रहँदैन । यो प्रवृत्ति अहिले वडा, पालिका र प्रदेश तहसम्म फैलिसकेको छ । उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्र मुख्यमन्त्री कप भलिबलका लागि लाखौं रुपियाँ छुट्याएको छ । खेलकुदको नाममा नेताको प्रचार र चाकडीका लागि वडा कप, मेयर कप, पालिका कप जस्ता प्रतियोगिताहरूको स्वरूप पनि उस्तै छ ।
वास्तवमा खेलकुदको मूल उद्देश्य भनेको प्रतिभा पहिचान, राष्ट्रिय गौरवको प्रवद्र्धन र खेलाडीको भविष्य निर्माण हो । जसका लागि खेलसँग सम्बन्धित कुनै चर्चित खेलाडी, खेल क्षेत्रमा योगदानकर्ता वा राष्ट्रिय विभूतिको नाममा प्रतियोगिता आयोजना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो, न कि कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित नेताको ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा असम्बन्धित ब्यक्तिको नाम जोड्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने नेपाली खेलकुद भविष्यबिहीन राजनीतिक चाकडीको अखडा बन्ने ठूलो खतरा छ । यदि नेताको नाम, तिनका छविको प्रचार गर्ने हो भए राजनीति क्षेत्रमा नै सिमित गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा खेलकुद क्षेत्रलाई तटस्थ मानिन्छ र नेपालमा पनि राजनीतिक मुकुन्डोले अनुहार नछोपी तटस्थ नै राखिनुपर्दछ । ओलम्पिक जस्तो बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय खेल महाकुम्भमा राजनीतिक उतारचढावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध झेलेका देशलाई समेत ओलम्पिकको झन्डामुनि रहेर तटस्थ रुपमा सहभागी गराइन्छ । यसको तात्पर्य नै खेलकुदमा राजनीति निषेध भनेर सन्देश प्रवाह गर्नु हो ।
