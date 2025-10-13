असोज २७ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ भएकाले सानै मेहनतमा पैसा प्राप्ति, मान–सम्मान, काम सफल हुनेछ ।
वृष : दिन अनुकूल देखिँदैन । धन व्यय, मानसिक तनाव, व्यर्थको खर्च, व्यापारमा बाधा हुन सक्छ ।
मिथुन : दिन बलवान् छ । उपहार मिल्ने, व्यापार, ठेक्कामा सफलता, आर्थिक लाभ हुन सक्छ ।
कर्कट : दिन शुभ नहुँदा सजग रहनु बेस । चोटपटकको डर, पढाइमा समस्या आउन सक्छ ।
सिंह : दिन शुभ फलदायक छ । सुख–शान्ति, धन लाभ, उत्तम भोजन प्राप्ति होला ।
कन्या : थोरै मेहनतमा कार्य सिद्धि, विविध वस्तु वा सेवा प्राप्ति, शारीरिक स्वस्थता हुनेछ ।
तुला : समयको प्रभावले राज्यबाट तनाव, पढाइ वा काममा बाधा नहोला भन्न सकिन्न ।
वृश्चिक : सजग रहनु नै बेस । काममा व्यवधान, धन र समयको नोक्सानी हुन सक्छ ।
धनु : शुभ समयले गर्दा समस्या समाधान, यश–कीर्ति बढ्ने, वाहन–सुख, धन लाभ होला ।
मकर : पढाइ, प्रतियोगिता, मुद्दामामिला आदिमा विजय, लाभको सम्भावना देखिन्छ ।
कुम्भ : समय त्यति शुभ देखिँदैन । कार्यनाश, स्वास्थ्य बाधा, विवाद, चिन्ता हुन सक्छ ।
मीन : आफन्तमा विवाद, दिनचर्या अस्तव्यस्त, झुटो आरोप लाग्न सक्ने हुँदा सजग रहनुस् ।
