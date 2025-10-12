असोज २६ गते आइतबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : बिहान खर्च, त्यसपछि उपहार–खाद्यसामग्री प्राप्ति, कार्य सफल होला ।
वृष : बिहान धन लाभ, खुशी तर त्यसपछि मानसिक चञ्चलता, आर्थिक क्षति होला ।
मिथुन : शुरुमा विवाद र खर्च भए पनि दिनभर लाभ, सुख–शान्ति हुने सम्भावना छ ।
कर्कट : बिहान आर्थिक लाभ, मिष्ठान्न भोजन, त्यसपछि भने दुःखद यात्रा, तनाव होला ।
सिंह : समय शुभ छ, आँटेको काम पूरा हुने, धन लाभ, विद्याप्राप्ति, सफलताको योग छ ।
कन्या : बिहान राज्यभय भए पनि दिनभरि कार्य सिद्धि, सुख–सन्तोष, सफलता होला ।
तुला : दिन अशुभ छ, अस्वस्थता, व्यापारमा असफलता, मान–सम्मानमा बाधा, खर्च होला ।
वृश्चिक : बिहान लाभ भए पनि त्यसपछि कष्ट, कार्य बाधा, दौडधूप होला, सजग रहनुस् ।
धनु : समय शुभ छ, पढाइ, मुद्दामामिलामा विजय, धन लाभ, मान–सम्मानमा वृद्धि होला ।
मकर : बिहान पेटको समस्या भए पनि कार्य सफल होला, आर्थिक लाभ, विजय हुनेछ ।
कुम्भ : दिनचर्या अस्तव्यस्त, झमेला, तनाव बढ्नाले अस्वस्थता ननिम्तेला भन्न सकिन्न ।
मीन : बिहान द्रव्य लाभ, प्रगति तर त्यसपछि भने दौडधूप, तनाव बढ्ने सम्भावना छ ।
