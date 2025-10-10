असोज २४ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन त्यति शुभ देखिँदैन । धन नाश, विनाकाममा खर्च, मन चञ्चल, दौडधूप हुन सक्छ ।
वृष : दिन शुभ छ । उपहार प्राप्ति, मीठो भोजन, कार्य सफलताको सम्भावना छ ।
मिथुन : सजग रहनुहोला । दिन अशुभ भएकाले धन नाश, चोटपटक, समस्या आउन सक्छ ।
कर्कट : दिन बलवान् छ । विविध वस्तु–सेवा प्राप्ति, आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख होला ।
सिंह : सुख–सन्तोष, कार्य सफल, स्वास्थ्य लाभ, आनन्दले मन प्रफुल्लित हुने देखिन्छ ।
कन्या : दिन शुभ देखिँदैन । राज्यबाट डर, प्रतिष्ठामा आघात, व्यापारमा समस्या आउन सक्छ ।
तुला : अशुभ समयले गर्दा रोगव्याधि, कष्ट, काममा बाधा, धन हानि हुने सम्भावना छ ।
वृश्चिक : दिन उत्तम छ । धन लाभ, यश वृद्धि, वाहन प्राप्तिको सम्भावना देखिन्छ ।
धनु : समय अनुकूल छ । आर्थिक लाभ, प्रतियोगिता–पढाइमा सफलता, विजयको सम्भावना छ ।
मकर : सजग रहनुस् । शोक–सन्ताप, कार्य असफल, वायुजन्य रोग हुने सम्भावना छ ।
कुम्भ : खानपानले पेट–रोगको सम्भावना, दिनचर्या अस्तव्यस्त, तनाव नहोला भन्न सकिन्न ।
मीन : दिन शुभ छ । पैसा लाभ, पराक्रम, उन्नति, मान–सम्मान, सुख–सन्तोष होला ।
