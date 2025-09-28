सरकारको कदम प्रतिशोधमुखी भएको एमालेको निष्कर्ष

भक्तपुर।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा अघि बढ्न नहुने निष्कर्ष निकालेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै उनले राजनीतिक दलसँग वर्तमान सरकारले कुनै समन्वय नगरी निषेध गर्न खोजेको ठहर गरेको बताए।
यस्तै, पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलगायत पाँच जनामाथि काठमाडौँ उपत्यका छोड्न र विदेश जान नपाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयप्रति बैठकले आपत्ति जनाएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
एमालेले दसँैलगत्तै पुनः सचिवालय बैठक बसेर थप छलफल गर्ने र यही असोज २७—२९ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।
