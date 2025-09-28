कोजाग्रत पूर्णिमाको चियापान कार्यक्रम यस वर्ष नगर्ने नेपाली काँग्रेसको निर्णय

काठमाडौं ।

नेपाली काँग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा आयोजना गर्दै आएको परम्परागत चियापान तथा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम यस वर्ष नगर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक घटनाक्रम र देशभर फैलिएको शोकपूर्ण वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम स्थगित गरिएको काँग्रेसले जनाएको छ।

आन्दोलनका क्रममा ७२ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको, सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पुगेको र पार्टी नेतामाथि आक्रमण भएको कारण चियापान कार्यक्रम यस वर्ष स्थगित गरिएको हो।

काँग्रेसले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप आवश्यक रहेको समेत जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com