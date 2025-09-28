काठमाडौं ।
बडादसैँ अन्तर्गत नवरात्रको छैटौँ दिन आज देवी कात्यायनीको पूजा–आराधना गरिँदैछ। अष्टमातृकाका छैटौँ रूपका रूपमा पूजिने कात्यायनी देवीले महिषासुरको वध गरी धर्म र न्यायको स्थापना गरेकी थिइन्।
धार्मिक विश्वासअनुसार, आजको दिन देवीको पूजा गर्दा रोग, शोक, दरिद्रता नाश भई प्रगति प्राप्त हुन्छ। देवीलाई सिंहवाहिनी, चार हात र स्वर्ण जस्तै तेजिलो रूपमा चित्रण गरिन्छ।
देशभरका शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजा भइरहेको छ। पूजामा विशेष पूजासामग्री प्रयोग गरिन्छ भने विधिपूर्वक मन्त्र जप, आरती र प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। समकालीन सन्दर्भमा कात्यायनीलाई नारी सशक्तीकरण र आत्मबलको प्रतीकका रूपमा समेत लिइन्छ।
