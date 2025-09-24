भारी वर्षाका कारण बागमतीसहितका नदीमा बाढी, शतर्कता अपनाउन विभागकाे आग्रह

काठमाडौँ।
काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्षासंगै यहाँका नदीहरुमा बाढी आएको छ । अविरल वर्षापछि बुधबार दिउँसोदेखि उपत्यकाका अधिकांश नदीहरु बागमती, धोविखोला, बल्खु खोला र विष्णुमती लगायतका नदिहरुमा बाढी आएको छ ।
वर्षा निरन्तर रहे बुधबार साँझसम्म जल सतह पार गर्ने भन्दै आवश्यक शतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेकाे छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारण जलचक्रिय प्रणालीमा आएको असरको कारण अत्याधिक पछिल्ला वर्षहरुमा असोजमा अत्याधिक वर्षा हुने गरेको छ । गत वर्षको ११ र १२ असोजमा आएको बाढीको कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
