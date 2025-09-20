दसैँ मनाउन राजधानीबाट गाउँ फर्किनेहरूको चहलपहल सुरु

काठमाडौँ ।
दसैँ नजिकिँदै जाँदा राजधानीबाट गाउँघर फर्किनेहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ । नयाँ बसपार्कसहितका स्थानमा यात्रुहरूको भीड देखिन थालेको छ ।
काम र पढाइका सिलसिलामा राजधानीमा बस्नेहरू दसैँ मनाउन घर फर्किन थालेका हुन् । यद्यपि, यसपालि यातायात व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नगरेकाले घटस्थापनाअगाडिदेखि नै मानिसहरू घरतर्फ लागेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका कारण राजनीतिक परिस्थितिले अधिकांश विद्यालय र क्याम्पसहरू बिदा भएकाले विद्यार्थीहरू पनि घर फर्कन थालेका छन् । विगतका वर्षहरूमा अग्रिम टिकट बुकिङ हुने गरे पनि यसपटक नभएको यातायात व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले फूलपातीदेखि टीकासम्म यात्रुहरूको भीड राजधानी बाहिरिने गरेको बताएको छ । यस वर्ष टीका असोज १६ गते परेको छ ।
प्रतिक्रिया