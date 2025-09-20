चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा ठूलो पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध

काठमाडौं ।

चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा शुक्रबार साँझ ठूलो पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको छ। साँझ ६ बजेबाट निरन्तर खसेको पहिरोले करिब १०० मिटर सडक ढाकेको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख नारायण लामिछानेले जानकारी दिए।

रातभर पहिरो खसेकाले पन्छाउने काम गर्न नसकिएको भए पनि बिहान उज्यालो भएपछि दुईतर्फबाट लोडर र स्काभेटर प्रयोग गरी काम सुरु गरिएको छ।

थप पहिरो नखसे चार घण्टाभित्र सडक खुल्ने अनुमान गरिएको छ। सडक बन्द भएपछि यात्रुहरू रातभर बाटैमा अलपत्र परेका छन्। पहिरो खसेको स्थान मुग्लिनबाट २.५ किलोमिटर नारायणगढतर्फ पर्छ।

