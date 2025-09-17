पहिरोले कर्णाली र नारायणगढ–मुग्लिन राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौँ ।

गएराति परेको अविरल वर्षापछि दुईवटा राजमार्गमा पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–१ गगनेखोलामा पहिरो खसेपछि राजमार्ग बन्द भएको हो । त्यस्तै, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलास्थित सडकखण्डमा खसेको पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डसमेत पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

कर्णाली राजमार्गको गगनेखोला क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त स्थान मानिँदै आएको छ । यसअघि पनि पटक–पटक यहाँ ठूलो पहिरो गएर यातायात अवरुद्ध हुने घटना दोहोरिँदै आएको छ ।

हाल दुवै स्थानमा सडक विभाग र स्थानीय निकायका सहायतामा सडक खोल्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । यात्रुलाई भने वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com