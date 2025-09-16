उच्छृङ्खल समूहद्वारा उपत्यकामा २१८ प्रहरी भवन र २७९ सवारी साधनमा आगजनी

काठमाडौं ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते उपत्यकामा उच्छृङ्खल समूहले ठूला स्तरको आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका २१८ भवनमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये १२२ भवन पूर्णरूपमा जलेका र ९६ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

यस्तै, प्रहरीका १२१ गाडीमध्ये ११७ पूर्णरूपमा जलेका र ४ गाडीमा आंशिक क्षति पुगेको छ । साथै १५८ दुईपांग्रे सवारी साधनमा समेत आगजनी गरिएको छ ।

साइबर ब्यूरोका ४ गाडी, रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा राखिएका सशस्त्र प्रहरीका ३ गाडी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको १ गाडीसमेत जलेका छन् । रानीपोखरीमै भेटिएको टोयोटा गाडी भने कसको हो भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com