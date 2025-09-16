एनसेलका कार्यालयमा आगजनी र डकैती, महत्वपूर्ण कागजातसहित उपकरण हराए

काठमाडौं ।

२०८२ भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न समूहले एनसेल आइकन, लैनचौर काठमाडौंसहित महेन्द्रनगर, धनगढी र पोखरास्थित क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र डकैती गरेका छन् ।

घटनामा कम्पनीका सक्कल प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, नगद, सेफ, ल्यापटप, टेलिभिजन, विद्युतीय उपकरण र कर्मचारीका व्यक्तिगत सामान चोरी भएको एनसेलले जनाएको छ ।

कम्पनीले घटनासम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गर्दै, चोरी वा लुटिएका सामान पाइएको खण्डमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिन अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com