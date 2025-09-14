सात सय ३० राउण्ड गोलीसहित आठ जना पक्राउ

काठमाडौं ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–९ बाट प्रहरीले ७३० राउण्ड गोलीसहित आठ जनालाई शनिबार साँझ पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेहरूमा बनेपा नगरपालिका–९ का २६ वर्षीय सिजन सुवाल, २८ वर्षीय सुवास गौतम, १८ वर्षीय एक किशोर, १५ वर्षीय एक बालक, बारा घर भएका २० वर्षीय महेश मुखिया, मकवानपुर बकैया गाउँपालिका–६ का २४ वर्षीय सुशान्त लो, तेमाल गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय तिमोथी तामाङ र पनौती नगरपालिका–१० का ३४ वर्षीय अछुत खड्का रहेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको टोलीले उनीहरूलाई गोलीसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
