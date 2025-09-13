काठमाडौँमा जनजीवन सामान्य, नयाँ सरकारको नेतृत्वमा शान्ति र स्थिरता

काठमाडौँ ।
नयाँ सरकारको गठनसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन पुनः सामान्य भएको छ। नागरिकहरूले आफ्नो दैनिक पेसा व्यवसायमा संलग्न हुन थालेका छन्, र सवारीका चापमा पनि वृद्धि देखिएको छ। शान्ति र सुरक्षा स्थितिमा सुधार भएको छ भने, सडकमा जाँच चौकीको संख्यामा पनि कमी आएको छ।
जनताको अपेक्षाअनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिएको हो। सरकारको प्राथमिक उद्देश्य भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नु र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ। जेनजी पुस्ताले माग गरेको सुधार र विकासको मार्गचित्रलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले शान्ति र सुव्यवस्थामा सुधार ल्याउने वचन दिएको छ।
सार्वजनिक जीवनको सुधार र कानुनी राज्यको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, नयाँ सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन आयोजना गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुरा गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रतिक्रिया