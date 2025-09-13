मोरङमा कर्फ्यु र निषेधाज्ञा फिर्ता, जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा

काठमाडौं ।
मोरङ जिल्लामा जारी गरिएको कर्फ्यु र निषेधाज्ञा अब हटाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आज बिहान 1०:०० बजेबाट ती आदेशहरू फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो। प्रशासनका अनुसार, जिल्लामा शान्ति र सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनेको र यसले जनजीवनलाई अब सहज बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटाएपछि मोरङ जिल्लाका सबै नागरिकहरूले आफ्नो दैनिक गतिविधि निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। प्रशासनले सबै नागरिकलाई शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न सहयोगको आग्रह पनि गरेको छ।
यस निर्णयपछि अब लामो समयदेखि प्रभावित भएका सर्वसाधारणले राहतको सास फेर्नेछन् र शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो सामान्य जीवन यापन गर्न सक्नेछन्।
