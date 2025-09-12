भदौ २७ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय बलवान् छ । कर्तव्य गर्नुस्, धन लाभ, उपहारादि वस्तु प्राप्तिको सम्भावना छ ।
वृष : धन खर्च, चोटपटकको सम्भावना, वादविवाद, निरर्थक खर्च हुन सक्छ । सजग रहनुस् ।
मिथुन : समय अनुकूल छ । आम्दानी, साथीभाइ–इष्टमित्रबाट सहयोग, खानेकुरा प्राप्त होला ।
कर्कट : स्वस्थता, आनन्दको अनुभूति, कार्य सफल, सुख–सन्तोष हुँदा मन प्रफुल्ल होला ।
सिंह : राजकाज, मुद्दामामिलामा झमेला, मान–सम्मानमा चोट, तनाव बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
कन्या : सजग रहनुस् । शारीरिक अस्वस्थता, आर्थिक नोक्सानी, काममा बाधा हुने देखिन्छ ।
तुला : धन–सम्पत्ति प्राप्ति, समस्या समाधान, पुरस्कार–सम्मान प्राप्तिको सम्भावना छ ।
वृश्चिक : दिन शुभ छ । थोरै मेहनतले धन लाभ, सफलता, पैसा प्राप्तिको सम्भावना छ ।
धनु : बाथ–वायुजन्य समस्या आउन सक्छ । गर्न लागेको काममा बाधा–अड्चन हुन सक्छ ।
मकर : दिन अनुकूल छैन । विवाद, पेटको स्वास्थ्य समस्या, विनाउपलब्धिको दौडधूप होला ।
कुम्भ : शुभ दिनको आगमन छ । पैसा लाभ, इज्जत–प्रतिष्ठामा वृद्धि, प्रसन्नता होला ।
मीन : सजग रहनुस् । मानसिक चञ्चलता, निरर्थक धन र समयको नोक्सानी हुन सक्छ ।
