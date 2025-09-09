भदौ २४ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ फलदायक देखिँदैन । नोक्सानी, चोटपटक, विवाद, असफलता हुन सक्छ ।

वृष : थोरै प्रयासबाट पनि द्रव्य लाभ, विविध प्राप्ति, उत्तम भोजन, पारिवारिक सुख होला ।

मिथुन : शुभ समयको आगमनले सुख–सन्तोष, कार्य सफल, शारीरिक स्वस्थता होला ।

कर्कट : राज्य सञ्चालकबाट डर, इज्जत–प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने हुँदा सजग रहनुहोला ।

सिंह : दिन त्यति राम्रो देखिँदैन । रोगव्याधिको भय, आर्थिक नोक्सानी, काममा बाधा हुन सक्छ ।

कन्या : शुभ समयको आगमनले धन आर्जन, अधुरा कार्य पूरा, समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

तुला : समय बलवान् छ । द्रव्य लाभ, शत्रु विजय, पढाइमा तेज, गौरवको अनुभूति हुन सक्छ ।

वृश्चिक : सजगता अपनाउनुहोला । वायुजन्य रोगको भय, कार्य अधुरो, शोक–सन्ताप हुने देखिन्छ ।

धनु : लामो यात्रामा नजानु नै उत्तम हुन्छ । पेट गडबड, दौडधूप, विवाद नहोला भन्न सकिन्न ।

मकर : शुभ समयको आगमन भएको छ । लाभ, सम्मान, जागिर–व्यापारमा सफलता होला ।

कुम्भ : समय अनुकूल नहुँदा धन नाश, मानसिक चञ्चलता, खर्च, आँखामा समस्या आउन सक्छ ।

मीन : समय उपयुक्त छ । खाद्यान्न, उपहारादि वस्तु प्राप्ति, भाग्योदय, कार्य सफल हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com