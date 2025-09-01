भदौ १६ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : थालेको काम अधुरो, रोगको भय, व्यर्थमा खर्च हुने सम्भावना भएकाले सजग रहनुहोला ।
वृष : समय शुभ फलदायक छ । जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदा लाभ, समस्या समाधान होला ।
मिथुन : दिन अनुकूल छ । धन प्राप्ति, प्रतिस्पर्धीहरुमाथि विजय, पढाइमा सफलता हुने देखिन्छ ।
कर्कट : शुभ समय भएकाले कार्य सफल, प्रतिफल प्राप्ति, इष्टमित्रबाट सहयोग हुने देखिन्छ ।
सिंह : समय त्यति अनुकूल देखिँदैन । अपच, झाडापखालाको सम्भावना, तनाव नहोला भन्न सकिन्न ।
कन्या : दिन धेरै राम्रोसँग बित्ला । आर्थिक लाभ, प्रतिष्ठा वृद्धि, सम्मानित हुने सम्भावना छ ।
तुला : समय अनुकूल भएकाले धन प्राप्ति, बौद्धिक क्षमता वृद्धि, सुख–सन्तोषको अनुभूति होला ।
वृश्चिक : समय बलवान् छ । खाद्यान्न–मिष्ठान्न भोजन, उपहारादि वस्तु पाइने सम्भावना छ ।
धनु : सजग रहनुस्, खर्च, चोटपटकको सम्भावना, काममा बाधा–व्यवधान नहोला भन्न सकिन्न ।
मकर : शुभ समय भएकाले कसैबाट केही पाइने सम्भावना, इष्टमित्रबाट सहयोग, सन्तोष हुनेछ ।
कुम्भ : थोरै परिश्रम गर्दा पनि आनन्दको महसुस, गरेका कामबाट सन्तुष्टि एवम् लाभ हुने देखिन्छ ।
मीन : राज्यका तर्फबाट फाइदा होला । मान–प्रतिष्ठा वृद्धि, बोलीको कदर हुने समय आएको छ ।
प्रतिक्रिया