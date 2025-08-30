लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानको निधन

  बुटवल। 

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानको निधन  भएको छ । लामो समयदेखि मुटु रोग बिरामी रहेका मुसलमानको शनिबार बिहान हृदयघातकै कारण मृत्यु भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ ।

शनिबार बिहान ९ बजे हृदयाघात भएपछि घरमै मृत्यु भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएका छन् । उनको शवलाई परम्परा अनुसार साँझ ५ बजे स्थानीय कब्रिस्तानमा अन्त्येष्टि गरिने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका समन्वयकर्ता तुलसीराम लामिछानेले जानकारी दिए ।

खाँन नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा निर्वाचित भएका थिए ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com