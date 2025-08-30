भदौ १४ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : बिहान लाभको संकेत देखिए पनि दिनभर कष्ट, असफलता, खर्च हुने सम्भावना छ ।

वृष : तपाईंका लागि समय शुभ छ । धन प्राप्ति, परीक्षा आदिमा विजय, प्रतिष्ठा वृद्धि होला ।

मिथुन : दिन अनुकूल छ । गरेका कार्य सफल, स्वास्थ्य लाभ, शत्रु विजय, सुख–शान्ति होला ।

कर्कट : बिहान अस्वस्थता हुन सक्छ । त्यसपछि दिनभर सुखदायक, धन लाभको सम्भावना छ ।

सिंह : शुरुमा शुभ संकेत देखिए पनि पेटको समस्या, विवाद, आलस्य नहोला भन्न सकिन्न ।

कन्या : समय शुभ रहेकाले धन लाभ, सुख–सन्तोष, पराक्रम वृद्धि, मानसिक प्रसन्नता होला ।

तुला : तपाईंका लागि समय शुभ छ । अन्नलाभ, सफलता, पुरस्कार–सम्मानको सम्भावना छ ।

वृश्चिक : बिहान अशुभ भए पनि त्यसपछि भाग्योदय, कार्य सफल हुने सम्भावना छ ।

धनु : बिहान मिष्ठान्न भोजन होला । त्यसपछि भने धन नाश, रोगको भय हुने देखिन्छ ।

मकर : समय उत्तम छ । रोगव्याधि हरण, स्फूर्ति, इष्टमित्रसँग भेटघाट, धन लाभ हुने देखिछ ।

कुम्भ : समय अनुकूल भएकाले राज्यसुख, कार्य सिद्धि, कामकाज सफल, प्रसन्नता होला ।

मीन : बिहान अशुभ भए पनि दिनभर राज्य–सुख, स्फूर्ति, सन्तोष हुने सम्भावना छ ।

