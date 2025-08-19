भियतनाम युद्धको आलो घाउ “एजेन्ट ओरेन्ज” मानव सभ्यताको अभिशाप

सुन्तला रंगबाट नामकरण गरिएको “एजेन्ट ओरेन्ज” भियतनाम युद्धको समयमा अमेरिकी सेनाले छरेको एउटा घातक विषादी हो, जसलाई हर्बीसाइडको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । यसमा डायअक्सिन नामक अति खतरनाक रासायनिक प्रदूषकको मात्रा अत्यधिक पाइन्थ्यो । यद्यपि यसको उत्पादन सन् १९७० को दशकको अन्त्यमा बन्द गरिएको थियो र आज यसको प्रयोग पूर्णतः निषेध छ । तर, यसले पारेको असर अहिले पनि मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा आलो घाउको रूपमा गहिरो असर पारिरहेको छ । डायअक्सिन एक प्रकारको ‘पर्सिस्टेन्ट अग्र्यानिक पोलुुटेन्ट’ हो, जुन दीर्घकालीन विषाक्तता बोकेको प्रदूषक हो ।
वैज्ञानिकहरूले यसले क्यान्सर, मधुमेह, जन्मजात विकृति, प्रजनन प्रणालीमा असरलगायत थुप्रै गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउने पुष्टि गरिसकेका छन् । रेडक्रसको अनुमान अनुसार ३० लाखभन्दा बढी भियतनामीहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्, जसमा कम्तीमा १ लाख ५० हजार बालबालिका गम्भीर जन्मजात अपांगतासहित जन्मिएका छन् । आज पनि लाखौँ अमेरिकी र भियतनामी नागरिकहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एजेन्ट ओरेन्ज र अन्य रासायनिक पदार्थहरूबाट प्रभावित छन् । युद्धका क्रममा दक्षिण र मध्य भियतनाममा यी रसायनहरू अत्यधिक मात्रामा छरिएका थिए, जसका कारण लाखौं एकड जंगल र खेतीयोग्य जमिन सखाप भएको थियो । धेरैजसो जमिन आजसम्म पनि बाँझो र विषाक्त अवस्थामा छ ।
विज्ञहरूका अनुसार डायअक्सिन माटोमा दशकौँसम्म विषाक्त रूपमा रहन्छ । यसको परीक्षण अमेरिकी सेनाका पूर्व अड्डाहरूमा गरिएको थियो । जसमा अधिकांश स्थानमा डायअक्सिनको मात्रा नियन्त्रणको सीमाभन्दा कम पाइए पनि तीनवटा स्थानमा भने अत्यधिक मात्रामा फेला परेका थिए । त्यस्ता स्थानहरूलाई “हट स्पट” भनिन्छ । यो विष मानव शरीरमा प्रवेश नगरोस् भनेर अहिले सफा पार्ने प्रयास भइरहेका छन् । एजेन्ट ओरेन्जको प्रयोग पहिलोपटक सन् १९६० को दशकमा गरिएको थियो । तर, सन् १९७१ मा अमेरिकाले यसको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो र बाँकी स्टकहरू हटाएर जोनस्टन एटोल नामक अमेरिकी नियन्त्रणको टापुमा पु¥याई सन् १९७८ मा नष्ट गरियो । आजको दिनमा विश्वका कुनै पनि भूभागमा यसको प्रयोग हुँदैन।
एजेन्ट ओरेन्ज वास्तवमा रंगको आधारमा नाम दिइएका विभिन्न प्रकारका विषादीहरूको एउटा वर्ग हो, जसमा मुख्यतया दुई रसायन २,४–डी र २,४,५–टी बराबर अनुपातमा मिसाइएको हुन्थ्यो । यी विषादी केही दिन वा हप्तासम्म मात्र सक्रिय रहन्थे । तर, त्यसमा मिसिएको डायअक्सिन दीर्घकालीन असर पार्ने तत्व थियो, जुन आजसम्म पनि स्वास्थ्य समस्याको प्रमुख कारणका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । डायअक्सिनको रासायनिक नाम २,३,७,८–टेट्राक्लोरो–डिबेन्जो–पारा–डायअक्सिन (टीसीडीडी) हो । जुन ४ सय १९ प्रकारका त्यस्तै रसायनहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक मानिन्छ । एजेन्ट ओरेन्ज उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले यसको विषाक्तताबारे पूर्ण जानकारी नभएको दावी गरेका थिए । तर, यसको असर विशेषतः मानव प्रजनन प्रणाली र गर्भवती महिलामा देखिएकोले आजसम्म पनि यो विषय विवादास्पद बनेको छ ।
भियतनाममा प्रयोग भएका कुल विषादीमध्ये करिब ६० प्रतिशत एजेन्ट ओरेन्ज थियो । सन् १९६२ देखि १९७० सम्म ४५ मिलियन लिटर एजेन्ट ओरेन्ज प्रयोग गरिएको थियो । साथै, एजेन्ट ह्वाइट, ब्लू, पर्पल, पिन्क र ग्रीनजस्ता अन्य विषादीहरू पनि छरिएका थिए । यी सबै विषादीहरू खेतीमा झार मार्न प्रयोग गरिने औषधिहरूको तुलनामा २० गुणा बढी सघनतामा प्रयोग गरिएका थिए । पहिलोपटक विषादी छर्ने परीक्षण सन् १९६१ को अगस्ट १० मा गरिएको थियो । त्यसपछि अमेरिकी वायु सेनाले “अपरेसन हेड्स” जसको पछि नाम परिवर्तन गरेर “अपरेसन रान्च ह्यान्ड” राखियो, अन्तर्गत सन १९६२ देखि १९७१ को फेब्रुअरीसम्म विषादी छ¥यो । यस अवधिमा ९५ प्रतिशत विषादी सी–१२३ कार्गो विमानमार्फत छरिएको थियो भने बाँकी ५ प्रतिशत हेलिकप्टर र ट्रकमार्फत थियो ।
एजेन्ट ओरेन्ज करिब २४ प्रतिशत दक्षिण भियतनामको भूभागमा छरिएको थियो, जसले ५० लाख एकड जंगल र ५ लाख एकड खेतीयोग्य जमिनलाई पूर्ण रूपमा नष्ट ग¥यो । केही क्षेत्रमा त चार पटकसम्म पनि विषादी छरिएको थियो । एक अध्ययन अनुसार ३ हजार १ सय ८१ गाउँहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । भियतनामसँगै सीमाना जोडिएका लाओस र कम्बोडियाका केही भागमा पनि यी विषादीहरू प्रयोग भएका थिए । अमेरिकी सरकारले सन् १९७१ को अक्टोबरमा सबै प्रकारका विषादीहरूको प्रयोगमा रोक लगाए पनि दक्षिण भियतनामी सेनाले सन् १९७२ सम्म अन्य केही रसायनहरूको प्रयोग जारी राखेको थियो । सन १९८० नपुग्दै बाँकी स्टकहरू जलाएर नष्ट गरिएको थियो ।
डायअक्सिनको आयु छरिएको स्थान र माध्यममा निर्भर गर्दछ । मानव शरीरमा यसको औसत आयु ११ देखि १५ वर्ष मानिन्छ । केही अवस्थामा २० वर्षसम्म पनि रहन सक्छ । वातावरणमा भने यसको आयु माटोको प्रकृति, गहिराई र सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा भर पर्छ । सतहमा रहेको डायअक्सिन १ देखि ३ वर्षभित्र नष्ट हुन सक्छ । तर, माटोभित्र गहिरो छिरेको वा नदी, तालको फेदमा जमेको डायअक्सिन सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि जीवित रहन सक्छ । एजेन्ट ओरेन्जको प्रयोगले न केवल भौतिक विनाश निम्त्यायो, लाखौं निर्दोष मानिसको जीवनमा दीर्घकालीन पीडा समेत थप्यो । यो केवल एउटा युद्धकालीन रणनीति मात्र थिएन, मानव सभ्यताको इतिहासमा गरिएको एक अत्यन्त दुखद् प्रयोग पनि थियो । जसको घाउ अझै पनि निको भएको छैन ।
