रोबोटहरूले ओलम्पिकमा खेले

विश्वभर रोबोट र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बारेमा जिज्ञासा छ । यस विषयमा चीनले अर्को फड्को मारेर विश्वलाई चकित पारेको छ । चीनमा रोबोट ओलम्पिक आयोजना गरिएको थियो, जसमा विश्वका १६ देशका २८० टोलीले भाग लिएका थिए ।
यसलाई ह्युमनोइड रोबोट गेम्स नाम दिइएको छ, जसलाई रोबोट ओलम्पिक पनि भनिएको छ किनभने यसमा धेरै प्रकारका प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएका थिए ।
विश्वले मान्छेहरूले बक्सिङ खेलेको प्रतियोगिताहरू हेरेका छन् । तर, यस प्रतियोगितामा रोबोटहरूबीच बक्सिङ प्रतिस्पर्धा भयो । जसलाई हेर्न धेरै मानिसहरू भेला भएका थिए ।
चीनमा आयोजित रोबोट ओलम्पिकमा अमेरिका, जर्मनी र जापान जस्ता १६ देशहरूले रोबोट पठाए । यी रोबोटहरूले बाधा दौडमा पनि भाग लिए ।
रोबोटहरूले फुटबल पनि खेले । यस क्रममा, उनीहरूको चाल हेर्ने मानिसहरूको भीडले ठूलो स्वरमा ताली बजाएको थियो । बक्सिङ र फुटबलबाहेक, ह्युमनोइड रोबोट खेलमा कुस्ती, हाई जम्प र लंग जम्प जस्ता खेलहरू पनि आयोजना गरियो । तर, खेल दौरान धेरै रोबोट पनि घाइते भए । यी खेलहरू हेर्न ठूलो संख्यामा मानिसहरू पुगे र लगभग १० हजार मानिसहरू त्यहाँ रहेको जनाइएको छ ।
