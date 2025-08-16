आलोकमय सूर्य लोकार्पित

काभ्रे ।
साहित्यिक सिर्जना, साहित्य अभियान, पत्रकारिता र संस्कृतिका क्षेत्रमा समर्पित साहित्यकार सूर्यप्रसाद लाकोेजुको ‘आलोकमय सूर्य’ नामक कृतिको भव्य रूपमा गृह विमोचन गरिएको छ । शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार, संस्कृतिविद् र अनुसन्धानकर्ताहरूले लेखक लाकोेजुको व्यक्तित्व तथा साहित्यिक योगदानबारे भावनात्मक रुपमा चर्चा गरे । उक्त ग्रन्थलाई संस्कृति शिरोमणि हरिराम जोशीले विमोचन गर्दै सूर्यप्रसाद लाकोेजुलाई पनौतीकै ‘सूर्य’को उपमा दिए । उनले लाकोेजु असाधारण प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व भएको बताउँदै मातृभूमिप्रति उनले गरेको समर्पण अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे । साथै सूर्यको साहित्यिक उज्यालो नेपालको भूगोलभन्दा परसम्म फैलिएको बताए । वरिष्ठ समालोचक गोविन्दराज भट्टराई र प्राध्यापक एवं समालोचक ज्ञानु अधिकारीले विमोचित कृतिले लाकोेजुको बहुआयामिक प्रतिभा उजागर गरेको बताए ।
१४ खण्ड र ८६२ पृष्ठको सो कृतिमा उनका व्यक्तिचित्र, बालसाहित्य, मुक्तक, कविता, कथा, संस्कृति र इतिहास, हाइकरू, नियात्रा, गीत, संस्मरण र पत्रकारितासम्म समेटिएको छ । अधिकारीका अनुसार लाकोेजु एक ऊर्जावान र सकारात्मक स्रष्टा हुन् । अनुसन्धानकर्ता प्रा. डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले आफूले विद्यार्थीबाटै धेरै कुरा सिकेको बताउँदै ‘विद्यार्थीसँगै इतिहास र संस्कृतिमा पाइला अघि बढाउनु’ आफ्नो सफलता रहस्य भएको बताए । उनले ‘आलोकमय सूर्य’ केवल प्रशंसागान नभएर इतिहासको दस्तावेज नै भएको उल्लेख गरे ।
वरिष्ठ साहित्यकार मोहन दुवालले लाकोेजुले नेपाली साहित्यमा सुन्दर यात्रा गरिरहेको चर्चा गर्दै बनेपा नगरपालिकाले साहित्यका क्षेत्रमा खासै योगदान नगरेको भन्दै नगरपालिकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । साहित्यकार श्रीओम राेदनले लाकोेजुले कम उमेरमै ठूलो सफलता हासिल गरेको बताए । उनले आधुनिक साहित्यमा प्रचारबाजी र सम्पत्तिप्रतिको होडबाजी बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्रष्टाको आत्मसन्तुष्टि नै सच्चा उपलब्धि हुने बताए । उनले स्रस्टा लाकोजू कर्मले पाको र वरिष्ठ भएको विचार पोखे । उपप्राध्यापक ज्ञाननिष्ठ ज्ञवालीका अनुसार लाकोेजु कर्मयोगी हुन् र उनीजस्ता व्यक्तित्वको सम्मान स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारीले पनौतीको मौलिक पहिचान जोगाउन संस्कृतिविद् र साहित्यकारहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । उनले पनौतीका मूर्त-अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा लाकोेजु अग्रसर रहेको र नगरपालिकाले साहित्यकारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उल्लेख गरे ।
साहित्यकार विष्णुएस राईले लाकोेजुको सरल स्वभाव र यथार्थवादी लेखनशैलीको चर्चा गर्दै उनका राम्रा कर्महरूले व्यक्तिबाट संस्था बन्न सफल भएको बताए । साहित्यकार बियाेगी बुढाथोकीले ‘बनेपा भनेपछि मोहन दुवाल, पनौती भनेपछि सूर्य लाकोेजु’ भन्ने चर्चा स्थापित भएको बताए । पुस्तकका सम्पादक भीमप्रसाद काफ्ले र रामसुन्दर देउजाले कृतिमा १३५ जना लेखक तथा व्यक्तित्वको टिप्पणी समेटिएको जानकारी गराए । कार्यक्रममा स्रष्टा लाकोेजुले आफ्ना उतारचढावलाई सम्झिँदै पूर्व विद्यार्थीहरूको सहयोगमा पुस्तक प्रकाशन भएको बताए । कार्यक्रममा सूर्य लाकोजू र उनका धर्मपत्नी सरिताकुमारी श्रेष्ठलाई अभिनन्दन समेत गरिएको थियो । सूर्योदय भूतपूर्व विद्यार्थी समाजले आयोजना गरेको साे कार्यक्रमको सञ्चालन प्रभा कर्माचार्यले गरेकी थिइन् भने कार्यक्रमको सभापतित्व समीर खड्काले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया