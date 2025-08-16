जनप्रतिनिधिबाट अधिकृत अस्वीकार, संघीयता कार्यान्वयनमाथि प्रश्न

काठमाडौँ ।
स्थानीय तहमा खटाइएका ३९ औं ब्याचका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गर्न थालेपछि संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हालसम्म करिब २० भन्दा बढी अधिकृतहरू, जसमध्ये १२ महिला छन्, हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइएका छन्।
जनप्रतिनिधिहरूले अनुभव नपुगेको भन्दै मन्त्रालयसँग अनुभवी अधिकृतको माग गरिरहेका छन् भने मन्त्रालयले नयाँ अधिकृतहरूलाई आवश्यक तालिम दिएको बताएको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता र कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ।
विशेष गरी महिला अधिकृतहरू प्रभावित भएकाले महिला नेतृत्वप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रश्नमा परेको छ। मन्त्रालयले यस समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति र स्थानीय तहसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
