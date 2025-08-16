भगवान् श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको शुभकामना

काठमाडौं ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भगवान् श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले गीताका उपदेशक, धर्म, सत्य र न्यायका प्रवक्ता भगवान् श्रीकृष्णको शिक्षा आज पनि समाजमा अनुशासन, नैतिकता र जनकल्याणको बाटो देखाउने उल्लेख गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, “हामी सबैले कृष्णका आदर्शबाट प्रेरणा लिएर समृद्ध, न्यायपूर्ण र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याऔँ।”

यस अवसरमा भण्डारीले देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गरेकी छन्।

