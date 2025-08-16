पहिरोका कारण वराङको १३ घर– परिवार जोखिममा

दोलखा ।
केही दिन देखिको अविरल बर्षाका कारण दोलखाको विगु गाँउपालिका वडा नम्बर– २ वराङको १३ घर परिवार जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
केही दिन देखिको अविरल बर्षाका कारण घर माथिबाट पहिरो खस्दा १३ घर परिवारका ६२ जना जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमल्सिनाले बताए । ती मध्य तीन परिवारका १४ जनाले घर छोड्नु परेको प्रहरीको भनाई छ ।
पहिरोले घरको आगनमा क्षति पुर्याएका कारण वस्न नहुने अवस्था रहेपछि वडा नम्बर– २ वराङका सुनमाया तमाङ, डिले तमाङ र भिम कुमार तमाङको परिवार विस्थापित भएका छन् । विस्थापित तीन परिवारका १४ जना अहिले छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेको प्रहरी निरीक्षक तिमल्सिनाको भनाई छ ।
त्यसैगरी घर माथिबाट पहिरो खस्दा सोहि गाँउका सुक्री तमाङ, भिम बहादुर तमाङ कुमार तमाङ, भिम बहादुर तमाङ, तेन्जी तमाङ, टेके तमाङ, कुमार तमाङ, यम बहादुर तमाङ, मोतिलाल तमाङ र ओम तमाङको परिवार पनि जोखिममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । १० परिवारका ४८ जना पनि उच्च जोखिममा रहेको र उनीहरुलाई पनि सुरक्षित ठाँउमा वस्न भनिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विगु गाँउपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओली वडा नम्बर– २ वराङमा पहिरोले केही घरहरु जोखिममा रहेको सूचना आएपछि पालिकाको टिम उक्त स्थानमा पुगि तत्काल आवश्यक पर्ने त्रिपाल, पहिरो छोप्ने कालो प्लास्टिक लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको बताउछन् । जोखिमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाँउमा वस्न आग्रह गरिएको र आवश्यक अन्य सहयोग गर्न पालिका तयार रहेको प्रमुख ओलीको भनाई छ ।
