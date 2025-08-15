ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा चक्रे मिलन १ लाख १० हजार धरौटीमा रिहा

काठमाडौं ।

गुन्डा नाइकेको रूपमा चिनिने मिलन गुरुङ उर्फ चक्रे मिलनलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा १ लाख १० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश रामप्रसाद न्यौपानेको इजलासले बयान र थुनछेक प्रक्रिया सकेर शुक्रबार आदेश दिएको हो। चक्रेमाथि आफ्नै भतिज मनिष रायमाझीमाथि १० भदौ २०८१ मा खुकुरी प्रहार गरी आक्रमण गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

बुधबार मात्रै अभद्र व्यवहारको आरोपमा ३० हजार धरौटीमा छुटेका चक्रे पुनः भक्तपुर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। १५ साउनमा चक्रे सहित ४७ जना जन्मदिन पार्टीको होहल्लाका क्रममा पक्राउ परेका थिए।

