 मिनी ट्रकको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु

मोरङ।
पथरी बजारमा शुक्रबार साँझ करिब ७:३० बजे नम्बर नखुलेको मिनी ट्रकले ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर अगाडि भएको उक्त दुर्घटनामा परि उपचारका लागी लैजाने क्रममा ती महिलाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुने महिलाको पहिचान खुल्न नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।
स्थानीयका अनुसार मृतक महिला करिब ४० वर्षकी थिइन् र उनी बेवारिसे अवस्थामा बजार वरपर घुमफिर गर्ने गर्थिन्।
प्रहरीले जनाएअनुसार ठक्कर दिने मिनी ट्रकको नम्बर खुल्न नसकेको र ट्रक घटनापछि फरार भएको छ।
दुर्घटना गराई फरार भएको ट्रक र चालकको खोजी तीव्र पार्दै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
