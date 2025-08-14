सातबिसे डिही भोटेखालामा मोटरेवल पक्की पुल निर्माण 

सिन्धुली।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका ५ सातबिसे डिही भोटेखालामा निर्माण भएको मोटरेवल पक्की पुलको आज (बिहीवार) उद्घाटन गरिएको छ । कुल २२ मिटर लामो पुलको एक कार्यक्रमका बिच प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन)ले उद्घाटन गरेका हुन् ।
निर्माण कम्पनी जीवन दाहाल, जय गोरख जेभीले ठेक्का पाएको पुलको निर्माण कुल लागत ३ करोड ६० लाख ९४ हजार ४७६ रुपैयाँ रहेको छ । वि.स २०८१ साल जेठ १४ गते सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले २०८२ जेठ १३ मा पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
भोटेखोलामा पक्की पुल निर्माण भएपछि सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ५, ६ र ७ का स्थानीयबासीहरुलाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ ।
पुल उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल(राजन)ले सम्झौतामा उल्लेख समय अवधी भित्रै पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिए । उनले ठेकेदारको लापरवाहीले जिल्लाका कतिपय आयोजनाहरु अझै पनि बर्षौ देखि अलपत्र रहेको बताए ।
पुल उद्घाटन कार्यक्रम सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपा बोहोरा दाहाल, उपाध्यक्ष कपिल कुमार कोईराला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जीले पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै माथिल्लो भेगका नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा सहजता आउने बताए ।
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष सुरथ बसेलको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र सुनकोशी गाउँकमिटीका इन्चार्ज भेषराज दाहालसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, स्थानीय नागरिक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
