नुहाउन तामाकोशी  नदीमा गएका रामेछापका एक वृद्ध बेपत्ता

रामेछाप ।

 नुहाउनका लागि तामाकोशी नदीमा गएका रामेछापका एक वृद्ध बेपत्ता भएका छन् । तामाकोशी  नदीमा नुहाउन गएका मन्थली नगरपालिका वडा नः ७ भटौलिका ७५ बर्षका श्रीवंश शर्मा कँडेल बेपत्ता भएका रामेछाप प्रहरीले जनाएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक कौशल न्यौपानेका अनुसार कँडेल मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि बेपत्ता भएका हुन् । 
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले कँडेललाई केही अघि सम्म बगाएको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । अहिले उनको खोजी  कार्य भइरहेको रामेछाप प्रहरीले जनाएको छ ।

