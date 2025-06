विश्वका अनौठा १० घरहरूः जसले संसार चकित पारिदिए

कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं एउटा यस्तो घरमा बस्नुहुन्छ जुन पूरै उल्टो छ ! या फेरी त्यस्तो घर जहाँ पारदर्शी सिसाबाट तपाईंको जीवन देखिन्छ । कहिलेकाहीँ हाम्रा आँखाले देखेका कुराले विश्वास गर्नै गाह्रो पर्छ । तर संसारमा यस्ता घरहरू छन्, जुन यथार्थमा जताततै चर्चित छन् ।

यी घरहरूले केवल बसोबासको परिभाषा बदलिदिएका छैनन्, ती देशहरूलाई विश्व पर्यटन नक्सामा चम्काएको पनि छ । अझ रमाइलो कुरा, यी घरहरू अहिलेको न्भल–श् पुस्ताको लागि ’इन्स्टाग्रामेबल’, ’टिकटक ट्रेन्डिङ’, र ’भाइरल ह्याङआउट स्पट’ बन्दै गएका छन् ।

अब जानौं, ती अद्भुत १० घरहरूको कथा, जसले संसारलाई अचम्ममा पारेको छ । र तपाईंको जिज्ञासा झनै बढाउनेछन् ।

१. उल्टो घर – जर्मनी

स्थानः ट्रासेनहाइड, जर्मनी

निर्माणः सन् २००८

विशेषताः यो घर पूरै उल्टो छ । छत जमिनमा, भुइँ आकाशतिर ! घरभित्रका सबै फर्निचरसमेत उल्टो राखिएको छ ।

प्रभावः घर मात्र हैन, गुरुत्वाकर्षणको परिभाषा उल्टो बनाइदिएको अनुभव

२. क्युबिक घरहरू – नेदरल्यान्ड्स

स्थानः रोटरड्याम, नेदरल्यान्ड्स

निर्माणः सन् १९८४

डिजाइनः वास्तुविद् पिएत ब्लम

विशेषताः ४५ डिग्रीमा झुकेका क्युब आकारका घरहरू, सडकभन्दा माथि झुण्डिएको शैलीमा रहेको छ ।

पर्यटक प्रयोजनः केही घरहरू होटेलमा परिवर्तन भएका छन ।

३. ढुंगामाथिको घर – पोर्चुगल

स्थानः फाफे, पोर्चुगल

निर्माणः सन् १९७४

विशेषताः दुई ठूला ढुंगाबीचमा च्यापेर बनाइएको घर ।

कथाः एक व्यक्तिको निजी छुट्टी मनाउने घर अहिले सेल्फी लिने ‘हट स्पट’ बनेको छ ।

४. फ्लिन्टस्टोन हाउस – अमेरिका

स्थानः क्यालिफोर्निया, अमेरिका

निर्माणः सन् १९७६

प्रेरणाः लोकप्रिय कार्टुन ‘त्जभ ँष्लितकतयलभक’

विशेषताः गोलो गुम्बजजस्ता ढुंगा संरचना, प्रागैतिहासिक शैली ।

५. क्रुक्ड हाउस (ऋचययपभम ज्यगकभ) – पोल्याण्ड

स्थानः सोपोट, पोल्याण्ड

निर्माणः सन् २००४

डिजाइनः स्यान्सर र डाहलबर्गको चित्रमा आधारित

विशेषताः झुकिएको, तर्कन मिल्ने, तर स्थिर भवन

Fun FactM हेर्दा लाग्छ तपाईं कुनै fantasy game भित्र हुनुहुन्छ

६. भूमिगत घर (ग्लमभचनचयगलम ज्यगकभ) – स्विट्जरल्यान्ड

स्थानः वलस, स्विट्जरल्यान्ड

निर्माणः सन् २००९

डिजाइनरः क्भब्च्ऋज् र ऋःब् वास्तुविद् समूह

विशेषताः भूगर्भमा निर्माण, बाहिर हरियालीले ढाकिएको

आधुनिक प्रयोगः इको–फ्रेन्डली र ऊर्जा दक्ष

७. सी–शेल घर (क्भबकजभिि ज्यगकभ) – मेक्सिको

स्थानः इस्ला मुजेरेस, मेक्सिको

निर्माणः सन् १९९४

डिजाइनरः एडुआर्दो ओकाम्पो

विशेषताः समुद्री शंखजस्तो आकार, सेतो भित्ताहरू, छेउमै समुद्र

ब्ष्चदलद प्रभावः अत्यधिक डिमाण्ड, बुक गर्न महिनौं लाग्ने

८. ट्रान्सपरेन्ट हाउस – जापान

स्थानः टोकियो, जापान

निर्माणः सन् २०११

डिजाइनरः क्यग ँगवष्mयतय

विशेषताः पूरै पारदर्शी सिसाबाट बनेको घर – गोपनीयताको अन्त्य

प्रयोगः आधुनिक प्रयोग, खुला जीवनशैलीको प्रयोगशाला

९. हैंगिङ टेम्पल (ज्बलनष्लन त्झउभि) – चीन

स्थानः शान्सी प्रान्त, चीन

निर्माणः सन् ५०० तिर (१५०० वर्ष पुरानो)

विशेषताः ७५ मिटर अग्लो चट्टानको छेउमा टाँसिएको मन्दिरघर

धार्मिक, ऐतिहासिक र आर्किटेक्चरल मिश्रण

१०.क्रेजी हाउस (ऋचबशथ ज्यगकभ) – भियतनाम

स्थानः डा लाट, भियतनाम

निर्माण सुरुः सन् १९९०

डिजाइनरः डाङ भिएट न्गा (एक महिला आर्किटेक्ट)

विशेषताः बोट, जनावर, गुफा मिसिएको जादूमय रूप

हालः पर्यटक आकर्षण, होटेल

किन यी घरहरू ‘सिर्जनात्मक क्रान्ति’ का प्रतीक हुन ।

यी घरहरू केवल फरक शैलीका निर्माण मात्र होइनन्, तिनले हाम्रो सोंच, सौन्दर्यबोध र जीवनशैली प्रति दृष्टिकोण नै बदलिदिएका छन् । पोर्चुगलको क्तयलभ ज्यगकभ ले प्रकृतिसँग सन्तुलन सिकाउँछ । जापानको त्चबलकउबचभलत ज्यगकभ ले खुलापन र संवेदनशीलता देखाउँछ । ऋचबशथ ज्यगकभ जस्तो संरचनाले कलालाई बाँच्न सिकाउँछ, हेर्न मात्र होइन ।

जेन्जी पुस्ताको नजरले हेर्दा

आजको डिजिटल पुस्ताले केवल काम गर्ने, बस्ने वा हेर्ने मात्र होइन अनुभूति गर्ने स्थान खोज्छ । उनीहरूलाई दृश्य सौन्दर्य,’स्टोरी टेलिङ डिजाइन’, र ’कन्टेन्ट क्रिएसन’ गर्छ ।

TikTok df upsideDownHouse मा २ अर्बभन्दा धेरै पटक ह्यासट्याग गरिएको छ । Pinterest df Cube House Designs खोजीमा ट्रेन्ड ।YouTube मा We stayed in the Shell Houseu शीर्षकका भिडियोहरू लाखौं भ्युज गएको छ ।

‘घर’ अब केवल बस्ने ठाउँ होइन, पहिचान र कला हो । यी अनौठा घरहरूले देखाउँछन् कि कल्पनाको कुनै सीमा हुँदैन । देशहरूको पहिचान, संस्कृति र आधुनिक सोचलाई समेटेर बनाइएका यी घरहरूले ‘सामान्य’ भन्ने परिभाषा नै उल्टाइदिएका छन् । ‘घर केवल पर्खाल होइन, त्यो त सपना हो–कल्पनामा बाँच्ने ठाउँ’

अन्त्यमा तपाईं कुन घर घुम्न चाहनुहुन्छ ? उल्टो घर ? ढुंगाको घर ? पारदर्शी सिसाको ? वा फेन्टासी जंगलको जस्तो क्रेजी हाउस ?