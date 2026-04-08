रोमाञ्चक जित निकाल्दै आर्मी फाइनलमा

काठमाडौं ।

त्रिभुवन आर्मी क्लब हिमालयन जाभा बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आर्मीले गोल्डेनगेटमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै फाईनल पुगेको हो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा मंगलबार भएको पहिलो क्वालिफायरमा आर्मीले गोल्डनगेटलाई ९०–७१ ले पराजित गर्दै फाईनल पुगेको हो ।
विभागिय टोलीले यस सिजनमा गोल्डेनगेटविरुद्ध खेलेको तीनै खेल जित्दै आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सफल भएको छ । यसअघि लिग चरणको दुवै खेलमा आर्मीले गोल्डेनगेटलाई हराएको थियो ।

सुरुवाती क्वाटरसम्म पछि परेको आर्मीले चौथो क्वाटरमा शानदार प्रदर्शन गर्दै जित हात पारेको हो । पहिलो क्वाटरमा गोल्डेनगेटले २५–१७ को अग्रता बनाएको थियो । दोस्रो क्वाटर १३–१३ को बराबरीमा सकिएपछि गोल्डेनगेटले हाफटाईमसम्म ३८–३० को अग्रता बनायो ।

तेस्रो क्वाटर पनि २४–२१ को अग्रतामा रहेर गोल्डेनगेट ६२–५१ ले अघि थियो । तर आर्मीले चौथो क्वाटरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २९–९ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै ८०–७१ ले खेल जितेको हो । आर्मीका कप्तान विनोद महर्जन म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।

