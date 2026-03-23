त्रिभुवन विमानस्थलबाट साढे तीन किलो गाँजासहित थाई नागरिक पक्राउ

काठमाडौँ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे तीन किलो गाँजासहित एक थाई नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ३९ वर्षीय योङग्युत थुइन रहेका छन् । विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । सोमबार राति सवा १२ बजेतिर थाई एअरलाइन्सको उडानमार्फत उनी बैंककबाट काठमाडौं आएका थिए ।
उनले ल्याएको सुटकेशभित्रबाट तीन किलो ४३५ ग्राम गाँजा बरामद भएको विमानस्थल प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डिराज नेउपानेले बताए । पक्राउ परेका उनलाई लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर पठाइएको छ ।
