चैत्र ९ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ छ । कोसेली–पुरस्कार प्राप्ति, कार्य सफल, धन लाभ, सुख–सन्तोष होला ।

वृष : मिष्ठान्न भोजन, शुभ समाचार प्राप्त होला तर बिहान चोटपटकको भय हुनेछ ।

मिथुन : बिहान केही प्राप्ति तर त्यसपछि रोगव्याधिको भय, नोक्सानी नहोला भन्न सकिन्न ।

कर्कट : सानै प्रयासमा कार्य सिद्धि, स्वस्थता, विशेष व्यक्तिसँग भेटघाटले सुख–सन्तोष होला ।

सिंह : प्रयास गर्नुस् । राज्यबाट लाभ, राजनीतिक सफलता, गरेका काम सफल हुने देखिन्छ ।

कन्या : बिहान रोगको भय, नोक्सानी तर त्यसपछि भने राज्यबाट फाइदा, मान वृद्धि होला ।

तुला : बिहानको समय सफलता प्राप्ति तर त्यसपछि भने शारीरिक कष्ट, हानि हुन सक्छ ।

वृश्चिक : दिन शुभ फलदायक छ । द्रव्य लाभ, विजय, विपरीतलिंगीबाट लाभ, हर्षविभोर होला ।

धनु : कर्म गर्नुस् । कार्य सिद्धि, काममा जोश–जाँगर, द्रव्य लाभ, सुख–शान्ति मिल्नेछ ।

मकर : बिहान पेटमा समस्या आउन सक्छ तर त्यसपछि भने आराम र गरेको काम सफल होला ।

कुम्भ : बिहान लाभ, सम्मान हुने देखिन्छ भने त्यसपछि व्यर्थमा दोडधुप, तनाव हुन सक्छ ।

मीन : दिन अनुकूल छ । धन लाभ, रोमान्टिक जमघट, उन्नति–प्रगति, मान–सम्मान होला ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com