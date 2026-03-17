त्रिभुवन विमानस्थलसहित विभिन्न स्थानबाट लागूऔषधसहित २० जना पक्राउ

काठमाडौं ।

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट गाँजाजस्तो देखिने ३ किलो १६० ग्राम पदार्थसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। उनीहरू बैङ्ककबाट नेपाल एअरलायन्सको विमानमार्फत आएका थिए र गएराति प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसैबीच, देशका विभिन्न स्थानबाट ब्राउनसुगरसहित अन्य व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका छन्। चन्द्रागिरि–२ नागढुङ्गाबाट एक जना, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र भीमदत्तनगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट सात जना, बर्दिया, धनगढी, रुपन्देही र पोखराबाट समेत गरी कुल १८ जना पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि अभियानलाई तीव्र बनाएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

