छोरालाई चिट्ठी: बुरा ना मानो होली है

कृष्ण भण्डारी
१७ फाल्गुन २०८२, आईतवार १७:०९
पुरानो भो सगरमाथा-जाऊ छोरा ढालिदेऊ

हजुरबाको बुढो घर-आगो झोंस, बालिदेऊ

आमा तिम्री अनपढ छे-संस्कारका कुरा गर्छे

‘सिलोक’ पढ्ने किताब उसको-सन्दुक समेत फालिदेऊ।

किन चाहियो मठ-मन्दिर, छोर्तेन-गुम्बा, गुरुद्वारा?

भत्काइदेऊ बराजुले, जल चढाउने ढुंगेधारा

सामन्तीले बनाएका गढी किल्ला तोडिदेऊ

चौतारी र देउरालीको बाटो हिँड्नै छोडिदेऊ।

निकालिदेऊ खांबेढुंगा-त्यसमै रोटी बेल्नुपर्छ

छानो जलाऊ-खरानीले, यो साल होली खेल्नुपर्छ

हेरि राख, चटक हुन्छ, अर्को नयाँ घर बन्छ

यो घर अब पुरानो भो-भत्काएर छाडिदेऊ।

के गर्छ यो झण्डाले खै? कपडाको थोत्रो टालो

हिंजोका सब लुटेरा हुन्-अब आयो तिम्रो पालो

हिमाल-पहाड-तराई-मधेश जोडौं भन्न आउनेलाई

लाज पनि लजाउने, शब्द छानी गाली देऊ।

मेरो भोगाइ बिर्सिदेऊ,विदेशीका कुरा सुन्नु

अर्ति देलान् बुढापाका-दुबै कान छोप्नु/थुन्नु

हिंजोलाई मेटाइदेउ, बन्द गर-टालिदेऊ

पुरानो भो सगरमाथा-जाऊ छोरा ढालीदेऊ।

