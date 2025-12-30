लेवाण्डोस्की बार्सिलोनाबाट बाहिरिन सक्ने

लन्डन (एजेन्सी)
स्पेनिस क्लब एफसी बार्सिलोनाका भेट्रान स्ट्राइकर रोबर्ट लेवाण्डोस्कीको क्याम्प नोउ बसाई अनिश्चित बनेको छ ।
जारी सिजनको अन्त्यसँगै सम्झौता समाप्त हुन लागेका ३७ वर्षीय पोल्याण्डका कप्तानलाई भित्र्याउन साउदी प्रो लिग र अमेरिकी मेजर लिग सकर (एमएलएस) का क्लबहरूले सक्रियता देखाएका छन् ।
विशेषगरी साउदीका केही ठूला क्लब र एमएलएसको शिकागो फायरले लेवाण्डोस्कीसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिसकेको स्रोतको दावी छ ।क्लबमा उनको भविष्यलाई लिएर चर्चा चुलिए पनि लेवाण्डोस्कीले भने आफू अहिले कुनै दबाबमा नरहेको र भविष्यबारे ठोस निर्णय लिन बाँकी नै रहेको बताएका छन् । उनले हालको ध्यान बार्सिलोनाबाट ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग जित्नुका साथै पोल्याण्डलाई विश्वकपमा छनोट गराउनुमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्लो समय बार्सिलोनाको आन्तरिक रणनीति र युवा खेलाडीहरूको बढ्दो प्रभावले लेवाण्डोस्कीको भूमिका खुम्चिने संकेत देखिएको छ । प्रशिक्षक हान्सी फ्लिकको नेतृत्वमा फेरान टोरेसले १३ गोल गर्दै उच्च प्रदर्शन गरिरहनु र क्लबले टोरेसको सम्झौता नवीकरणमा जोड दिनुले लेवाण्डोस्कीलाई आगामी दिनमा ‘रोटेसन रोल’ मा सीमित गरिने सम्भावना बढेको छ ।
बार्सिलोनाका लागि १ सय ६५ खेलमा १०९ गोल गरिसकेका लेवाण्डोस्कीले यस सिजनमा १८ खेलमा ८ गोल गरेका छन् । यद्यपि, क्लबले नयाँ सम्झौता प्रस्ताव गरे पनि उनको पारिश्रमिकमा भारी कटौती गर्ने सम्भावना र घाइते रहेका अन्सु फातीको पुनरागमनले गर्दा लेवाण्डोस्कीले आकर्षक प्रस्तावहरूलाई स्वीकार्न सक्ने अड्कलबाजी गरिएको हो ।
