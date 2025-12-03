लाङटाङ दूत अशोक सिलवालको ‘एभरेस्ट’ पोखरामा विमोचन

काठमाडौँ।
अशोक सिलवालको ‘एभरेस्ट’ पोखरास्थित अन्तराष्ट्रिय पर्वत संग्रहालय (आईएमम)मा विमोचन भएको छ ।
‘एन अनफिनिस्ड स्टोरी’ सबटाइटल रहेको सिलवालकृत ‘एभरेस्ट’ ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला विश्वकै ३ हिमाललाई पृष्ठभुमि पारेर माछापुच्छ्रे काखस्थित आईएमम परिसरमा विमोचन भएको हो । सहकर्मीहरुलाई साक्षी राखेर आईएममकी कार्यकारी निर्देशक निर्मलाकुमारी न्यौपानेले ‘एभरेस्ट’ विमोचन गरेकी हुन् ।
‘रेकर्ड अनुसार विश्वका १ सय ५ देशका हिमाल, हिमाली जीवन र हिमाली संस्कृतिप्रेमी नागरिक यहाँ घुम्न आएका छन्’, म्युजियमको महत्व दर्शाउँदै लेखक र किताब दुवैलाई स्वागत गर्दै विमोचनक्रममा निर्देशक न्यौपानेले भनिन्, ‘यस्तो हिमाली तीर्थस्थलमा लाङटाङ दूतसमेत रहनुभएका सिलवालजीको एभरेस्ट विमोचन हुनु आफैमा एउटा विश्व रेकर्ड हो, लेखकलाई बधाई छ । नेपालको पर्यटन प्रवध्र्दनमा तपाईंको योगदान सधैँ स्मरणीय रहनेछ ।’
‘एभरेस्टको यो माउन्टेन म्युजियम विमोचन हो’, लेखक सिलवालले भने । ‘सत्कार, सम्मान र शब्दले यस्तो बनाइदिनुभयो कि नबोल्ने भन्दाभन्दै पनि नबोली नहुने बनाइदिनुभयो’, सिलवालले थपे, ‘किताब र लेखकप्रति म्युजियमले देखाएको अपार प्रेमप्रति धन्यवाद ।’ त्यसक्रममा सिलवालले केही प्रति एभरेस्ट म्युजियमको लाइब्रेरीलाई हस्तान्तरण पनि गरे । ‘यो हिमाली विश्व तीर्थस्थलको हिस्सा हुन पाउँदा एभरेस्ट अभिनन्दित भएको छ’, सिलवालले खुशी व्यक्त गरे ।
यसअघि ‘एभरेस्ट’ लाङटाङ क्षेत्रको झन्डै ४ हजार मिटर उचाइमा रहेको अन्तिम गाउँ क्यान्जीङमा सार्वजनिक भएको थियो । ‘किताब संसारशीर सगरमाथाआधारित भए पनि यो भुईंतिरको यात्रा हो, अनुभव र अध्यात्मको यात्रा हो’, नेपाल गाइड सिलवालले भने ।
‘एभरेस्ट’ सिलवालको पाँचौं पुस्तक हो । सिलवालका यसअघि पत्रकारितालाई चिरफार गरिएको ‘कलम’, साहित्यका अन्तरकुन्तर खोतलिएको ‘लेखक दुनियाँ’, यात्राका तीतामीठा समेटिएको ‘श्रीलंका स्मृति’ र अध्यात्मकेन्द्रित कैलाश किताब ‘अप्प दीपो भवः’ प्रकाशित छन् ।
पर्यटन प्रशिक्षकसमेत रहेका स्वतन्त्र पत्रकार सिलवाल डकुमेन्ट्री निर्देशक पनि हुन् ।
प्रतिक्रिया