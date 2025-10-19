प्रहरीले अपराधी पक्रने, गृहमन्त्रीले छाड्ने, यसरी चुनावको वातावरण बन्दैन : महासचिव  ज्ञवाली

धादिङ ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले चुनावको वातावरण नबनाएको र चुनाव गराउने आशय समेत नराखेको बताएका छन् ।

नेकपा एमाले धादिङ १ नम्बर क्षेत्रीय समन्वय कमिटीद्वारा गल्छीमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले गणतन्त्र र न्यायको पक्षमा लागेका एमाले लगायतका नेताहरुलाई प्रहार गरिएकोले चुनावी वातावरण सरकारले नबनाएको बताएका छन्।

विभिनन अपराधमा सम्लग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने र गृहमन्त्रीले छाड्ने गरेकोले चुनावको वातावरण नबनेकोले यो सरकार चुनाव गराउन नसक्ने उपमहासचिव ज्ञवालीको धरणा व्यक्त गरे ।

अहिले ५ हजारभन्दा बढी कैदी जेलबाहिर बसेर मानिस मार्दै हिडेका छन्, गोली तथा बन्दुक लुटेर हिडेका मानिस बाहिर बसेको अवस्थामा चुनाव गराउने शान्तिपूर्ण वातावरण नबनेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

सरकारले बनाएको छानविन आयोगप्रति आपत्ती जनाउँदै  उपमहासचिव ज्ञवालीले मनमा पूर्वाग्रह राखेर कुन नेतालाई के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै फैसला फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेकोले छानविन आयोगलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायधिसको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन आयोगलाई मात्र मान्य हुने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

देशमा आगो लगाएर सुनियोजित रुपमा नेपाल जलाइएको भन्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले जेन्जी आन्दोलन इतिहासकै दुर्दुरता दिनको संज्ञा दिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले धादिङका अध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले खरानीबाट जन्मेको सरकार राष्ट्र सिध्यान लागेको बताए । एमाले चाडबाडको शुभकामनासंगै आन्दोलनको तयारी गरेको समेत त्रिपाठकिो भनाइ थियो ।

नेकपा एमाले धादिङ १ नम्बर क्षेत्रीय समन्वय कमिटीका संयोजक प्रेमनाथ सिलवालको अध्यक्षतामा भएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको कमिटीका सचिव राजकुमार रिमालले सञ्चालन गरेका थिए ।

यसअघि युवासंघ नेपाल र अनेरास्ववियुले धुनीबेसीको सुरुङमार्ग र मलेखुबाट मोटरसाइकल र्‍यालीसमेत गरेको थियो ।

