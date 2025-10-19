कबिर बाबा मन्दिरका पुजारीको गोली हानेर हत्या

सप्तरी।

सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका–८ काचनको रजकपट्टीस्थित कबिर बाबा मन्दिरका पुजारीको हत्या भएको छ । ७३ वर्षीय पुजारी रामदुलार साहको आज बिहान २ बजे अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको हो।

मन्दिर परिसरमा कुटी बनाएर बर्षौंदेखि बस्दै आएका पुजारी साहलाई अज्ञात समूहले राति सडकमा निकालेर पिठ्युँमा गोली प्रहार गरेका थिए।

घटना भएको जानकारी पाएलगत्तै स्थानीयले काचनलीस्थित प्रहरी चौकीमा खबर गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाबाट समेत प्रहरी टोली पुगेर आवश्यक अनुसन्धान थालेको छ ।

घटनास्थलमा गोलीका दुईवटा खोका फेलापरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

