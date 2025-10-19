जेन–जी आन्दोलनपछि ओली पहिलोपटक पार्टी कार्यालय च्यासलमा

काठमाडौँ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसँग संवाद नगरी निर्वाचनको वातावरण बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले वर्तमान सरकारको राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नै नचाहने रबैया र बढ्दो सुृरक्षा चुनौतीका कारण देखाउँदै आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि अध्यक्ष ओली पहिलो पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नुभएको हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ हुनुभएका उहाँलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट भागेको आरोप लाग्दै आएको छ । आन्दोलनका क्रममा एमाले केन्द्रीय कार्यालय पनि जलेर क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित सम्पर्क समन्वय कमिटीको भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रहरीका एक हजार २ सय हतियार र एक लाखभन्दा बढी गोली लुटिएर बाहिर रहेको तथा साढे पाँच हजार कैदी फरार रहेका अवस्थामा निर्वाचनमा जान कठिन हुने दाबी गर्नुभयो ।
‘जेन–जी भाइबहिनीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि राखेका माग जायज छन्, तर त्यसका नाममा हिंसा मच्चाउने तत्वले गरेका अराजक क्रियाकलापको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं ।’ ओलीले भन्नुभयो– ‘ समाजमा त्रासको वातावरण राखेर सरकार चलाउन वा निर्वाचन गराउनुहुँदैन । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं । हाम्रो सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।’
उहाँले आफूहरू कुनै कमजोर शक्ति नभई लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका दल भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘हामी लोकतन्त्र र शान्ति सुव्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्न लाग्नेछौं । त्यसका लागि एमाले सक्रिय रहनेछ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना आफ्नो पार्टीको अडान भएको जनाउँदै पार्टीको नीतिमा स्पष्ट र ढुक्क भएर अघि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया