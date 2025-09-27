सिन्धुलीको आँटी फल दसैंमा कोसेलीका रूपमा लोकप्रिय

काठमाडौं ।

दसैंको अवसरमा सिन्धुलीको बीपी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्नेहरूका लागि जंगली फल आँटी कोसेलीका रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ।सेल्फीडाडाँ ,स्वलाभन्जयाङग , खनियाखर्क ,घ्याम्पे, नेपालथोक, खुर्कोट, मुलकोट लगायत स्थानहरूमा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ देखि १५० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।आँटी जंगलमै प्रशस्त पाइन्छ। ‘सरिफा’ भनेर चिनिने यो फलको माग बढेपछि किसानले व्यवसायिक खेतीसमेत थालेका छन्।

पहिले जंगलमा कुहिने आँटी अहिले बजारमै बिक्री हुन थालेपछि किसान र व्यापारी दुवै उत्साहित छन्। राजमार्ग छेउमा अस्थायी पसल राखेर बिक्री गर्ने चलन बढेको छ। खासगरी सुनकोसी गड्तीर क्षेत्रमा उत्पादन हुने आँटी अब स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने स्रोत बनेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com