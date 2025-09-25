शिक्षामन्त्री पुनले सीटीईभीटीलाई दिए चारबुँदे निर्देशन

काठमाडौँ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सीटीईभीटी) लाई चारबुँदे निर्देशन दिएका छन् । सीटीईभीटीका पदाधिकारीसँग बिहीबार भएको बैठकमा निर्देशन दिइएको शिक्षामन्त्री पुनले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
उनले मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्त भित्र पेस गर्न सीटीईभीटीलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको नतिजा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिइएको शिक्षामन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन् ।
सीटीईभीटी कार्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखीकरण र सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
२०६९ सालदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धनको लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदनहरू छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय तुरुन्त गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।
