इन्टरपोल रेड नोटिसमा रहेकी ऐश्वर्या दाहाल युएईबाट पक्राउ, नेपाल ल्याइयो

काठमाडौं।
ठगी मुद्दामा इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएकी फरार प्रतिवादी ऐश्वर्या दाहाल युएईमा पक्राउ परेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खोजीमा रहेकी उनलाई बिहीबार नेपाल ल्याइ तत्कालीन मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, इन्टरपोल शाखाका अनुसार धनुषा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६ बस्ने तथा सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका–१४ घर भएकी दाहाल लामो समयदेखि फरार थिइन् । उनको विरुद्ध २०८१ साल चैत २१ गते एनसिबी काठमाडौंको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयमार्फत रेड नोटिस जारी गरिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार उनलाई युएईमा पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता पठाइएको हो । “उक्त मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेकी दाहाललाई आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी पठाइएको छ,” इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।
इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा हाजिर गराउने प्रक्रिया कठिन हुने भए पनि यस पटक छिटो सम्पन्न भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । रेड नोटिस जारी भइसकेपछि उनी विभिन्न नाम र परिचय प्रयोग गरी विदेशमा लुकेको आशंका गरिँदै आएको थियो ।
दाहालमाथि ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकाले अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पक्राउ नपरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उनीविरुद्ध खोजतलास गरिएको हो ।
प्रहरीले अब दाहाललाई मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सुनसरी प्रहरी प्रमुखका अनुसार, पीडितहरूले दिएको उजुरी र अदालतको आदेश अनुसार कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
प्रतिक्रिया