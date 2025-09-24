असोज ८ गते बुधबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय बलवान् छ । धन लाभ, समस्या समाधान, पठनपाठनमा सफलता हुने देखिन्छ ।
वृष : समय शुभ भएकाले पैसा लाभ, शत्रु विजय, खेल–परीक्षा आदिमा सफलता होला ।
मिथुन : समय शुभ छ । थोरै परिश्रमले कार्य सफल, सन्तान–सुख, धन लाभ हुने देखिन्छ ।
कर्कट : दिन त्यति शुभ छैन । त्यसैले अपच, दिनचर्या अस्तव्यस्त, विवाद नहोला भन्न सकिन्न ।
सिंह : दिन उत्तम फलदायक छ । पैसा लाभ, मान–सम्मान, उन्नति–प्रगति हुने सम्भावना छ ।
कन्या : समय बलबान् छ । धन लाभ, सुख–सन्तोष, उपलब्धिमूलक कार्यमा लगानी हुने देखिन्छ ।
तुला : भाग्य चम्केको छ । धन, उपहार, कोसेली, उत्तम भोजन प्राप्तिका साथै कार्य सफल होला ।
वृश्चिक : समय अनुकूल नहुँदा अस्वस्थता, इष्टमित्रसँग विवाद हुन सक्छ । सजग रहनु बेस हुनेछ ।
धनु : थोरै प्रयासमा पनि विविध वस्तु वा सेवाको लाभ, मीठो भोजन, पैसा प्राप्ति हुने देखिन्छ ।
मकर : समय बलवान् छ । सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, निरोगिता, जोश–जाँगर बढ्ने सम्भावना छ ।
कुम्भ : शुभ समयको आगमन भएकाले राज्यबाट सुख, व्यापारिक सफलता, यश–ऐश्वर्य वृद्धि होला ।
मीन : समय त्यति शुभ देखिँदैन । बिरामी, कार्य बाधा, धन हानि हुन सक्छ, सजग रहनुहोला ।
