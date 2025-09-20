देशभरका कारागारबाट भागेका ८ हजार ८१६ कैदी अझै फरार

काठमाडौँ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन(जी) आन्दोलनका कारण देशभरका विभिन्न कारागार र बालसुधारगृहबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये ८ हजार ८१६ जना अझै फरार रहेका छन्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार कुल २७ वटा कारागार र नौ वटा बालसुधारगृहबाट १४ हजार ५५० जनाभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए। हालसम्म ५ हजार ४९५ जना कैदी र २४४ जना बालसुधारगृहका कैदीबन्दी फिर्ता भएका छन्।

फरार कैदीबन्दीको खोजी कार्य जारी रहेको विभागले जनाएको छ। यससँगै नेपाल प्रहरीले देशभरका विभिन्न हिरासतबाट भागेका अभियुक्तहरूको समेत खोजी भइरहेको जनाएको छ।

