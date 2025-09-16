भदौ ३१ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय शुभ छ । आर्थिक लाभ, इज्जत–प्रतिष्ठा बढ्ने, अधुरा कार्य पूरा हुने देखिन्छ ।

वृष : धन हानि, अनुपलब्धिमूलक खर्च, काममा बाधा हुन सक्छ । सजगता अपनाउनुहोला ।

मिथुन : थोरै मेहनतमा उपहार–कोसेली मिल्ने, पेसाबाट सन्तुष्टि, पैसा लाभ हुन सक्छ ।

कर्कट : दिन शुभ देखिँदैन । रोगव्याधिको भय, कार्यमा बाधा, धन नाश हुन सक्ने देखिन्छ ।

सिंह : धन लाभ, सुख–शान्ति, मीठो भोजन प्राप्ति, साथीभाइबाट सहयोग हुने देखिन्छ ।

कन्या : दिन शुभ भएकाले सानै प्रयासले सफलता, धन प्राप्ति, जोश–जाँगर, स्फूर्ति बढ्नेछ ।

तुला : राजनीतिक असफलता, मान–प्रतिष्ठामा आघात, कार्यमा बाधा हुने सम्भावना छ ।

वृश्चिक : दिन शुभ देखिँदैन । बाधा, स्वास्थ्य समस्या, नोक्सानी हुन सक्छ, सजग रहनु बेस ।

धनु : समय शुभ छ । सानै मेहनत गर्दा पनि धन लाभ, पढाइमा सफलता, सम्मान हुने देखिन्छ ।

मकर : समय शुभ छ । परीक्षा, प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धामा विजय, आर्थिक लाभ हुन सक्छ ।

कुम्भ : दिन अनुकूल देखिँदैन । स्वास्थ्य समस्या, विवाद हुन सक्ने भएकाले सजग रहनुहोला ।

मीन : दिन शुभ देखिँदैन । व्यर्थमा खर्च, दौडधूप, दिनचर्या अस्तव्यस्त हुने सम्भावना छ ।

