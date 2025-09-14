सबिता भण्डारी महान्यायाधिवक्ता नियुक्त

काठमाडौं ।
राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १५ ७ को उपधारा (२) बमोजिम सबिता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका छन्।
नियुक्ति २०८२ साल भदौ २९ गते आइतबारदेखि लागू भएको हो।
काठमाडौं ।
राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १५ ७ को उपधारा (२) बमोजिम सबिता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका छन्।
नियुक्ति २०८२ साल भदौ २९ गते आइतबारदेखि लागू भएको हो।
प्रतिक्रिया