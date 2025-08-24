टिपरमा आगलागी हुँदा १९ लाखको क्षति

वीरबहादुर बम
८ भाद्र २०८२, आईतवार ०९:०६
उदयपुर। 

शनिवार राती पौने बाह्र बजे कटारी नगरपालिका वडा नं १ चुरियास्थित सिद्धिचरण लोक मार्गको मिर्चैया कटारी सडक खण्डको चरेमा एक टिपरमा आगलागी भएको छ ।

दुधौलीबाट मिर्चैया तर्फ जाँदै गरेको ना ८ ख ५९४१ नम्बरको गिट्टी बोकेको टिपरको वायरिङ तार सट भई अगाडी क्याबिनको भागमा अचानक आगलागी हुँदा १९ लाखको बराबरको क्षति क्षति भएको हो ।

 उक्त आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको तथा प्रहरी र दमकलको सहयोगमा १२ः५० बजे पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको थियो भने टिपर सहचालक  र चालक सुरक्षित रहेको र उक्त घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।

